Cisse koltuğu aldı

AYTEMİZ Alanyaspor'un en skorer ismi Cisse, Süper Lig'deki Galatasaray maçında 2 kez fileleri sarsarak sezonun bitimine 3 hafta kala gol krallığı yarışında Trabzonsporlu Alexander Sörloth'u geride bıraktı. Alanyaspor'un eski oyuncusu Love'ın 42 maçta 33 gollük performansını 55 karşılaşmada 38 kez fileleri havalandırarak geliştiren ve turuncu yeşilli ekibin Süper Lig tarihindeki en golcü ismi unvanının sahibi olan Cisse, takımının 31. haftada Galatasaray'ı 4-1 yendiği müsabakada iki kez ağları sarsarak bu sezonki gol sayısını 22'ye yükseltti.Galatasaray galibiyetinde büyük katkısı olan Cisse, 21 golü bulunan Trabzonsporlu Alexander Sörloth'u geçti. Bu sezon şu ana kadar 29 lig maçında 2 bin 468 dakika forma giyen Cisse, bitime 3 hafta kala gol krallığı yarışında zirveye yerleşti. Cisse, 18 Haziran'da Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Fraport TAV Antalyaspor'a karşı 3 gol atarak, kulüp tarihinde ilk kez finale çıkan takımının 4-0'lık galibiyetine 'hat-trick' yaparak önemli katkı sağladı.