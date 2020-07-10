Gizlikent Şelalesi keşfedeni büyülüyor

MUĞLA'NIN Seydikemer ilçesinde yer alan Gizlikent Şelalesi muhteşem görüntüsüyle yerli ve yabancı misafirleri kendisine hayran bırakıyor. Saklıkent'e 2 kilometre uzaklıkta bulunan Gizlikent'e uğrayan tatilciler, Gizlikent'te bulunan şelaleye ulaşmak için uzun merdivenlerden indikten sonra 300 metre soğuk suyun içinde yürüyüş gerçekleştiriyor.Etrafı saran yeşil bitki örtüsü, Gizlikent içerisinde yürüyenlere büyüleyici anlar yaşatıyor. Sıcak havadan bunalan ve serinlemek isteyenlerin uğrak yeri olan Gizlikent Şelalesi'nde vatandaşlar yüksekten çok şiddetli bir şekilde akan şelalenin altına girerek serinliyor. Şelale altında serinleyenler o anların keyfini doyasıya çıkarıyor. Gizlikent, muhteşem görüntüsüyle fotoğraf tutkunlarının da popüler mekanı haline geldi.