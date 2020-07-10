İsimler değişti felsefe değişmedi

FTA Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Trabzonspor maçına eksik bir kadroyla çıkmalarına rağmen puan almayı bildiklerini söyledi. Trabzonspor'un içinde bulunduğu durumun üzerindeki baskının farkında olduklarını bilerek maça çıktıklarını vurgulayan Tuna, "Biz çok eksik oyuncu ile oynadık. 9 tane sakat, cezalı, riske etmek istemediğimiz oyunculardan yoksun geldik. 16 kişilik kadromuzda 2 tane kalecimiz vardı. Oyuncuların isimleri değişse de oyun kültürümüzü, felsefimizi, olumlu anlamda sahaya yansıtabildik. Bunun da sonucu beraberlik oldu" dedi. Tamer Tuna, TFF'nin aldığı yeni yabancı kuralına ilişkin ise, "Türk futbolu adına nasıl faydalı olabilir. Umarım karşılığı iyi olacaktır. Ben pozitif ve olumlu buluyorum" ifadelerini kullandı.