Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Akdeniz Haberleri Kardeş acısı

Kardeş acısı

’ta çalıştığı tarlaya gitmek için yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı Suriyeli genç öldü. Ağabeyi sinir krizi geçirdi

Giriş Tarihi: 10.7.2020 ABONE OL
Kardeş acısı
ANTALYA'NIN Manavgat ilçesi D-400 karayolunda, yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı Suriyeli Khaled Alabdullah (20) hayatını kaybetti. Kaza Karacalar Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Karpuz tarlasında çalıştığı öğrenilen Khaled Alabdullah'a tarlaya ulaşmak için karşıya geçerken Nazmi Aktoy'un kullandığı 07 ES 688 plakalı kamyonet çarptı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Suriyeli genç kamyonun altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Kardeşleri, gözleri önünde can veren Alabdullah için gözyaşı döktü, bazıları sinir krizi geçirdi. Fenalaşan ağabeye sağlık ekipleri müdahale etti. Olay yerine gelen bir kadın kendi oğlunun da burada kazada yaşamını yitirdiğini belirterek, acilen alt veya üst geçit yapılması gerektiğini söyledi. Kamyonet şoförü Nazmi Aktoy, jandarma tarafından gözaltına alındı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kardeş acısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA