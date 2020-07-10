Kardeş acısı

ANTALYA'NIN Manavgat ilçesi D-400 karayolunda, yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı Suriyeli Khaled Alabdullah (20) hayatını kaybetti. Kaza Karacalar Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Karpuz tarlasında çalıştığı öğrenilen Khaled Alabdullah'a tarlaya ulaşmak için karşıya geçerken Nazmi Aktoy'un kullandığı 07 ES 688 plakalı kamyonet çarptı.Suriyeli genç kamyonun altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Kardeşleri, gözleri önünde can veren Alabdullah için gözyaşı döktü, bazıları sinir krizi geçirdi. Fenalaşan ağabeye sağlık ekipleri müdahale etti. Olay yerine gelen bir kadın kendi oğlunun da burada kazada yaşamını yitirdiğini belirterek, acilen alt veya üst geçit yapılması gerektiğini söyledi. Kamyonet şoförü Nazmi Aktoy, jandarma tarafından gözaltına alındı.