Maskeli uçuş keyfi

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında maskeyle uçuş yapılıyor. Ölüdeniz Mahallesi'ndeki bin 965 metre rakımlı Babadağ, her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste yamaç paraşütüyle adrenalin yüklü anlar yaşatıyor, muhteşem manzarasıyla da görsel bir şölen sunuyor.Babadağ'daki 4 pistten havalanan yamaç paraşütleri, Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı sunuyor. Pilotların gökyüzünde yaptığı akrobasi hareketleri de yerden 2 bin metre yükseklikte heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Uçuşlarda, Kovid-19 tedbirleri üst seviyede tutuluyor. Misafirler, kurallara uymaları konusunda uyarılıyor. Babadağ'da 25 yıldır yamaç paraşütü pilotluğu yapan Murat Tüzer, "Misafirlerin ateşleri kontrol ediliyor, uçuş sırasında maske kullanılıyor. Uçuş malzemeleri, her uçuş öncesi dezenfekte ediliyor. Babadağ'a çıkan servis araçları da düzenli olarak dezenfekte ediliyor" dedi.İzmir'den gelen ve yamaç paraşütü yapan Semra Aşık, pilotunun uçuş boyunca maskesini taktığını, kendisini de sürekli maske takması konusunda uyardığını söyledi. Babadağ'dan ikinci kez yamaç paraşütüyle uçuş yaptığına değinen Aşık, "Dezenfekte işlemini biz de gördük. İçim rahat uçuş yaptım. Ölüdeniz'in muhteşem bir manzarası var" dedi.