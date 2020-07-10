Projeler duayla açıldı

ANTALYA Korkuteli Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Korkuteli Canlı Hayvan Pazarı ve Borsası ile Evlilik Parkı Kır Düğün Salonu açılışı dualarla gerçekleşti. Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, "14 projemizden 12'sini hizmete sunduk. Geriye 2 proje kaldı, onu da öteleyerek gelecek yıl yapmak için bıraktık. 15 ayda projelerimizin yüzde 94'ünü tamamlamış olduk" dedi. Düğün salonunun ise talep sonrası yeni ortaya çıktığını vurgulayan İşlek, "Gençlerimiz parklarda evleniyordu. Çok talep gelince hemen mimarımızı çağırarak projemizi bir gecede çizdirdik. 2 vardiya çalışarak 13 günde tamamladık" ifadelerini kullandı.