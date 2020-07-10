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Tarladan ’ye

Onarılıp boyandıktan sonra arınması ve pastel renkleri alması için güneşte tarlalara serilen binlerce el dokuması halı ve kilim, yurt dışına pazarlanıyor. En çok talep ’den

Giriş Tarihi: 10.7.2020 ABONE OL
Tarladan ABD’ye
Antalya'da, eski olduğu için kullanılmayan, yenileriyle takas edilen halı ve kilimler, çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra ihraç ediliyor. Halı tüccarları, Isparta, Konya, Kayseri'nin aralarında olduğu birçok ilden toplanan eski halı ve kilimleri, Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki tesislerde bir dizi işlemlerden geçirerek, ekonomiye kazandırıyor. Eskiyen halılar tamir ediliyor, kök boyalarıyla boyanıp yıkanıyor, kuruduktan sonra geniş tarlalara seriliyor. Güneş ışınlarıyla mikroplardan arındırılan ve pastel rengi alan halılar, ardından Amerika başta olmak üzere yurt dışına satılıyor.

İŞADAMLARI VE ÜNLÜLER
HALI ticaretiyle uğraşan Halil Börekçi, yaklaşık 50 yıldır eskiyen el dokuma halılarını işleyip, yurt dışına sattığını anlattı. Kurduğu tesisinde yünden işlenen halıları yıkadıklarını ve onardıklarını aktaran Börekçi, organik boyayla boyadıkları halıları mikroplardan arınması için güneşte beklettiklerini kaydetti. Tesisinde 4 bin halı ve kilim bulunduğunu dile getiren Börekçi, "Evlerinizde kullanmadığınız, çöpe atacağınız halıları, 10 katı masraf ederek tekrar kullanılabilir hale getiriyor, yurt dışına satıyoruz. Özellikle iş insanları, ünlüler el dokuması halılara büyük ilgi gösteriyor. Ağırlıklı olarak Amerika'ya gönderiyoruz" diye konuştu.

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