Bir babanın en acı yükü

ANTALYA'NIN Elmalı ilçesinde 4 aylık Suriyeli kız bebek, götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bebeğin ölümü şüpheli bulundu. Suriyeli Allavi Hasun yaklaşık 10 gün önce ailesiyle birlikte Adana'dan Elmalı'ya gelerek, tarım işinde çalışmaya başladı. 3 çocuk babası Hasun'un, hastalığı bulunan 4 aylık kız çocuğu Mehe Hasun birden fenalaştı. Kızının durumu kötüleşince baba komşularından yardım istedi.
KUCAĞINDA TAŞIDI
Komşuları, bebeği ve babasını arabayla Elmalı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sağlık ekipleri 4 aylık Hasun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümünün şüpheli görülmesi üzerine otopsi yapıldı. Acılı baba kızının cansız bedenini morgtan teslim aldı.