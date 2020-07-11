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Can dostlara klimalı oda

Giriş Tarihi: 11.7.2020 ABONE OL
Can dostlara klimalı oda

ANTALYA'NIN Serik ilçesinde restoran işleten Melek Denizer, sahiplendiği sokak hayvanlarına kucak açtı. 5-6 sene önce sokak hayvanlarını sahiplenip bakmaya başladıklarını ve sonunda eşi ile birlikte onların daha rahat edeceği bir alan oluşturmaya karar verdiklerini söyleyen Melek Denizer, hayvanların bakımının maliyetlerinin yıllık 10 bin lirayı bulduğunu söyledi. Denizer, kedilerin olduğu yere vantilatör, köpeklerin bulunduğu yere klima ve vantilatör yerleştirdi. Kışın ise hayvanlar elektrikli sobanın altında yatıyor.

KEDİ KÖPEK DOSTLUĞU
Köpekler için yazın sıcaklarda serinleyebilsinler diye bir de havuz yapan Denizer, her sabah saat 06.00'da eşi ile birlikte gelip hayvanları besledikten sonra iş yerine geçiyor. Klimaları ve vantilatörleri sürekli çalışan sokak hayvanları için akşam çiftliğe tekrar gelen Melek Denizer, hayvanların kaldığı alanların temizliklerini yapıp evine gidiyor. Sokak hayvanları için gönüllü olarak çalıştığını, kimseden bir destekte beklemediğini söyleyen Melek Denizer, "Köpeklerin ve kedilerin aynı yerde yaşadığını herkese göstermeye çalışıyoruz" dedi.

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Can dostlara klimalı oda
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