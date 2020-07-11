Coğrafi işaret kandırmacası

YÖRESEL Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA) Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, coğrafi işaretli ürünlerde sahtecilik olduğuna dikkat çekerek uyardı. Türkiye'de 489 tescilli ürün olduğunu belirten Prof. Dr. Tekelioğlu, bu sahtecilik nedeniyle üreticinin ekonomik olarak ciddi zarara uğradığını kaydetti.

FİNİKE PORTAKALI

Tekelioğlu, sahtecilik yapılan ürünlerin başında ise Ezine peyniri, Erzincan tulumu, Finike portakalı ve Ayvalık zeytinyağı geldiğini söyledi. Tekelioğlu, "Antalya'da senede 140- 150 bin ton civarında Finike portakalı üretiyoruz ama İstanbul haline gelen Finike portakalı yıllık 450- 500 bin ton olduğu söyleniyor. Burada zarar gören Finike portakalı üreticileri ve İstanbul'da o portakalı alan tüketici oluyor" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin coğrafi işaretli ürün çeşitliliği açısından eşsiz bir ülke olduğunu vurgulayan Tekelioğlu, 2 bin 500'ün üzerinde de tescil alabilecek ürün olduğuna dikkat çekti.