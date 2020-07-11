Eksikler dönemiyor

Trabzonspor maçına 11 futbolcusundan yoksun olarak sahaya çıkan FTA Antalyaspor'da gözler yarın oynanacak Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına çevrildi. Kırmızı beyazlılarda sarı kart cezasını tamamlayan Jahovic, Antalya derbisinde forma giyebilecek. Cezalı olan takım kaptanı Hakan ise Alanyaspor'a karşı yine sahadaki yerini alamayacak. Akrep'te cezalılar kervanına Mukairu da eklendi. Nijeryalı futbolcu, sarı kart cezası sebebiyle yarın ki maçın kadrosunda yer alamayacak.

SAKATLAR İYİLEŞMEDİ



Antalya derbisinde Akrep'te sakatlıkları devma eden Podolski, N'dinga, Harun, Ersan, Celustka ve Bahadır'ın kadroda yer almaları zor görüyor. Pandemi başlangıcında ülkesi Brezilya'ya giden ve geri dönemeyen Charles da zorlu mücadelede forma giyemeyecek oyuncular arasında yer alıyor.



SİNAN VE FREDY BELKI



Antalyaspor'da sakatlıkları bulunan Sinan ve Fredy'nin durumları ise netlik kazanmadı. Henüz antrenmanlara çıkamayan her iki futbolcunun da yarınki önemli mücadelede yer alabilmesi için sağlık ekibi yoğun çaba sarf ediyor.

SALONDA ÇALIŞTILAR



Fraport TAV Antalyaspor, maçın hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki spor salonunda sürdürdü. Trabzonspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular ısınma hareketlerinin ardından fitness salonuna geçti. Diğer oyuncular, teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde salonda çalışmaya devam etti.



HAKEM HALİS ÖZKAHYA



Yarın saat 21.00'de oyyanacak FTA Antalyaspor-Alanyaspor derbisini Halis Özkahya yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını Mehmet Metin ve Bahtiyar Birinci yapacak.