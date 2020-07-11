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Her turistik ilçede görevde

Giriş Tarihi: 11.7.2020 ABONE OL
Her turistik ilçede görevde
ANTALYA'NIN dört bir yanında sahil bölgelerinde göreve başlayan atlı jandarma timleri yaygınlaşıyor. Geçen haziran ayında Manavgat'a gelen atlı jandarma timi, koronavirüs salgınında normalleşme süreciyle birlikte turistlerin ve vatandaşların tatil için tercih ettiği ormanlık bölgeler ve sahilde devriyelerini artırdı.Manavgat'ın Sorgun Ormanı, Titreyengöl ve sahil bölgesinde devriyeye çıkan 'Başak' ve 'Polat' adlı 2 at ile Jandarma Üstçavuş Hatice Özbek ve jandarma Çavuş Mehmet Ali Oflu'dan oluşan atlı tim, ilgi odağı oldu. Vatandaşlar atları fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.
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Her turistik ilçede görevde
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