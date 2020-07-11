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Kırkgöz’ü temizlediler

FURKAN YAZICI
Giriş Tarihi: 11.7.2020 ABONE OL
Kırkgöz’ü temizlediler

ANTALYA'NIN en önemli su kaynaklarından olan Kırkgöz Gölü'ndeki çöpler temizlendi. SABAH Akdeniz'in '5 yıldızlı hayal çöplüğe döndü' başlığıyla gündeme taşıdığı bölgedeki çöp görüntüleri Döşemealtı Belediyesi'ni harekete geçirdi.

TEMİZLİK YAPILDI
Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları günübirlik ziyaretçilerin ulu orta bıraktıkları atıkları belediyenin uzun süredir temizlememesi nedeniyle oluşan çöp dağlarını kaldırdı. Suyun yüzeyi ve konteynırlardan taşan çöpler kaldırıldı. Gölün yüzeyi ve çevresinde bulunan çardaklarda biriken çöpler, kirliliğin yanı sıra sağlık sorunları riski de taşıyordu.

KALICI ÇÖZÜM İSTENİYOR
Belediye Başkanı Turgay Genç de sosyal medya hesabından gölün temizlendiğini açıkladı. Bazı vatandaşlar ise başkanın paylaşımına bölgenin bakımsız görüntüsünden kurtulmasını öngören seçim vaadi 'Yaşam Vadisi Projesi' akıbetini sordu.

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Kırkgöz’ü temizlediler
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