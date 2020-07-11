Serı yangın gerılımı

ANTALYA'NIN Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 147. Sokak'taki 7 katlı apartmanda üst üste ikin gün çıkan yangınlar korkuttu. Yangınların çıktığı birinci kattaki dairede yalnız yaşayan Rus asıllı M.G.'nin bilinçli olarak evini yaktığını iddia eden apartman sakinleri, M.G. hakkında polise şikayetçi oldu.

GENCİ YUMRUKLADI

M.G.'nin önceki gün eve girmeye çalışması üzerine ise gerilim yaşandı. Apartman sakinleri, içerisinde bazı eşyaların yer aldığı büyük bir poşetle eve gelen M.G.'yi apartmana sokmadı. Apartman sakinlerinden biri "Evi yaktığın yetmiyor mu" diyerek M. G.'nin üzerine yürüdü. Rusya uyruklu M. G.'ye yumruk atan apartman sakinine araya giren diğer vatandaşlar engel olmaya çalıştı. "Niye geldin" diye soran apartman sakinine M.G., "Temizliğe geldim. Niye yakıyorsun değil, nasıl yandı demiyorsun. Konuş önce. Ev yanana kadar neredeydin" diyerek karşılık verdi.

BAĞIMLI İDDİASI

Apartman sakinlerinin polis çağırması üzerine M.G. elindeki poşetle olay yerinden ayrıldı. M.G.'nin uyuşturucu bağımlısı olduğunu ileri süren Ali Yağcı, "İki gün önce evi yakmış. Şikayetçi olduk artık ne ifade verdiyse serbest bırakılmış. Şikayetçiyiz" dedi. Apartman sakinlerinden Sedat Aktan ise her gece evin etrafında nöbet tuttuklarını belirterek, "Burada doğal gaz borusu var. Bunlar patlayınca mı tedbir alınacak. Bu binada en az 50-60 kişi yaşıyor" dedi.