Temizlik işçileri yeteneklerini sergiledi

ANTALYA Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları, müzik yetenekleriyle dikkat çekiyor. Mesai saatlerinde Antalya'nın caddelerinin, sokaklarının, parklarının temizliği için ter döken çalışanlar, akşam ise kendi ifadeleriyle 'ekstraya' gidiyor. Aileden müzisyen olan temizlik işçileri, belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınlanan mini konser için bir araya geldi. Mini konserin çekimleri Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde yapıldı.

NEŞELİ GECE

Muratpaşa Belediyesi logolu turuncu tişörtleriyle klarnetten kemana, davuldan elektrosaz ve bağlamaya 14 müzisyen birbiri ardına çaldıkları hareketli parçalarla gecenin neşesi oldu. Neşet Ertaş'tan Türk sanat müziğinin en bilinen taksimlerine ve oyun havalarına kadar muhteşem bir performansa imza attılar. Muratpaşa Belediyesinin 2 bininci yeraltı çöp konteyner montajı için 2016'da yaptığı törende tanıdığı müzisyen işçiler, yine büyük beğeni topladı. Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın sosyal medya hesabından paylaşılan yaklaşık 4 dakikalık klip, kısa sürede rekor görüntüleme sayısına ulaştı.