14 bin 777 kişiye destek

ISPARTA'DA 2020 Yılı 3. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı toplantıda, 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi kurul faaliyetleri görüşülerek karara bağlandı.

14 BİN 777 KİŞİYE ÖDENEK

Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gürsel Öksüz de, Mart ayından itibaren devam eden kısa çalışma ödenekleri ile ilgili olarak 2 bin 262 iş yerinin bu imkandan yararlanmak için başvuruda bulunduğunu açıkladı. Öksüz, il genelinde 14 bin 777 kişinin ise kısa çalışma ödeneğinden yaralandığını vurguladı.

3.5 AYDA 13 KİŞİ ÖLDÜ

Toplantıda konuşan Vali Ömer Seymenoğlu, iş hayatı ve ekonomi ile birlikte hayatın normal süreçte devam edeceğini kaydetti. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uyulması konusunda sektör temsilcilerini uyaran Isparta Valisi Seymenoğlu, "517 koronavirüs vakası tespit edildi. 434'ü sağlığına kavuştuğ. Isparta'da koronavirüs nedeniyle 13 kişiise yaşamını yitirdi" diye konuştu.