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Derbide 8’inci randevu

Giriş Tarihi: 12.7.2020 ABONE OL
Derbide 8’inci randevu

FRAPORT TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, bugün Süper Lig'de 8'inci kez karşı karşıya gelecek. Bundan önce oynanan 7 karşılaşmanın 4'ünü FTA Antalyaspor kazanırken, 2'sinde gülen taraf A.Alanyaspor oldu. İki takım ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan maçta golsüz berabere kalmış, bu skor iki takım arasındaki ilk beraberlik de olmuştu.

KADRODA TEK DEĞIŞIKLIK OLACAK
FTA Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna'nın sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle kadroda bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Sadece cezası biten Jahovic kadroya girecek ve cezalı oyan Paul çıkacak. Diğer oyuncuların yeri değişmeyecek. Trabzonspor maçında etkili oynayan Yekta'nın da ilk 11 şansının olduğu belirtiliyor.

AKREP EVINDE KAYBETMIYOR

FTA Antalyaspor, Alanyaspor ile Süper Lig'de evinde oynadığı hiçbir maçı kaybetmediği gibi rakibine puan da vermedi. Antalya'da oynanan 3 maçı da kazanan kırmızı beyazlılar Alanya'dan da 1 galibiyet, 1 beraberlik çıkarmıştı. A.Alanyaspor ise Antalyaspor'u kupada 2 maçta da yenip adını finale yazdırmıştı.

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Derbide 8’inci randevu
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