Eğrigöl’e kıymayın

ANTALYA'NIN Geyik Dağları eteklerinde 2 bin 350 rakımdaki saklı güzelliklerinden Eğrigöl, yapılaşma tehdidi yaşıyor. Doğaseverler, koronavirüs nedeniyle yaylara ilgi artınca Eğrigöl kenarında onlarca yeni yapı ve yeni yapı için hazırlanmış alan tespit etti.

15 EV YERİ KAZILMIŞ

Alanya'da yerli ve yabancı turistlere doğa yürüyüşleri hizmeti de veren Famtour firması sahibi Halil Tokgöz, Eğrigöl etrafındaki yapılaşma tehdidine dikkat çekti. Her yıl yerli ve yabancı turistlerle bölgede doğa yürüyüşüne çıktıklarını anlatan Tokgöz, "Son bir ayda en az 15- 20 subasmanı hazır şekilde ev yeri açılmış. Göl kenarında normalde eskiden kalma 30 civarı ev vardı. Şu anda yeni ev yerleriyle birlikte bir o kadar daha alan hazırlanmış" dedi. Eğrigöl'ün olduğu yaylanın Güzelbağ'a ait yayla olduğunu belirten Tokgöz, "Muhtemelen o bölgenin insanlarıdır. Tabi yabancıya da satış yapılıyor. Son 1 ayda en az 15 ev yeri kazılmış" diye konuştu.