En rahat derbi

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 32'inci hafta karşılaşmasında Fraport TAV Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. İki Antalya takımının mücadelesi, üst sıraları yakından ilgilendiriyor. FTA Antalyaspor'un artık ligi daha iyi bir basamakta bitirmekten başka hedefi kalmadı. A.Alanyaspor ise ilk 3'e girip, Trabzonspor'un cezasının kalkmaması durumunda adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırma gibi büyük bir hedefi var.

ŞİMŞEK TAM KADRO

FTA Antalyaspor ve A.Alanyaspor, 31'inci haftada aldıkları sonuçlarla bugünkü karşılaşmaya moralli çıkacak. 11 eksikle gittiği Trabzon'dan üstün oyun ve 1 puanla dönen Akrep ile Galatasaray'ı 4-1 mağlup ederek adeta şov yapan A.Alanyaspor arasındaki karşılaşma öncesi Alanya temsilcisinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Turuncu yeşilli ekip sahaya tam kadro çıkacak.

AKREP'TE 11 EKSİK

FTA Antalyaspor ise sakat ve cezalı oyunculardan yana dertli. Kırmızı beyazlılarda cezası biten Adis Jahovic takıma dönüyor ama Hakan Özmert'in cezası sürüyor. Paul Mukairu da sarı kart cezası nedeniyle oynayamayacak. Akrep'te sakatlıkları süren Podolski, Ersan, Sinan, Fredy, Celustka, Harun, Bahadır ve N'Dinga ile artık takıma dönmesi beklenmeyen Charles bugün sahada olmayacak. Aytemiz Alanyaspor'da ise tek eksik sakatlığı devam eden Djalma Campos.



BİZ KARDEŞ KULÜBÜZ

AYTEMIZ Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, bugünkü maç öncesi açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "Antalyaspor bizim kardeş kulubümüz. Bizler Antalyaspor ile birlikte aynı uçakla İstanbula gittik. Antalyaspor ile bizim dostluğumuzu ve kardeşliğimizi bozamazlar. Centilmence mücadele edeceğiz. KazanAnı kutlamak gerekir" dedi.