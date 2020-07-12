Final hatırası biletler satışta

ytemiz Alanyaspor, 29 Temmuz'da Trabzonspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşması öncesinde 'hatıra bilet' kampanyası başlattı. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, kulüp tarihinde ilk kez oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası finali için yönetim kurulu olarak hatıra bileti kampanyası başlattıklarını söyledi. Bu kampanyaya herkesin destek vermesini istediklerini belirten Çavuşoğlu, "İlk desteği Alanyaspor'da daha önce yönetim kurulu üyeliği yapmış olan doktor Metin Atalay ve işadamı Kemal Babaoğlu ile Rıdvan Çetin bey verdi" dedi. 50 BİN LİRALIK DESTEKAytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, başkan yardımcıları Nazmi Yüksel, Ali Baki Boz, yönetim kurulu üyeleri Enver Vural, Hüseyin Girenes ile 50 bin TL değerinde hatıra bileti satın alarak kampanyayı başlatan Hat Yapı şirketinin yönetim kurulu üyeleri Metin Atalay, Rıdvan Çetin ve Kemal Babaoğlu'nun katılımıyla yapıldı. Bilet fiyatları Kale Arkası 50 TL, Maraton 100 TL, VIP A 1000 TL, VIP B 500 TL, Protokol A 10 bin TL ve Protokol B 5 bin TL olarak belirlendi. Hatıra biletler ilçedeaki Alanyaspor Store'de satışa sunuldu.