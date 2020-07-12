Fırıldak Eşref bağımsız kaldı

ANTALYA'DA 26 Haziran'da AK Parti'den istifa ederek Genel Merkezde Kemal Kılıçdaroğlu'nun rozet takıp CHP'ye geçtiğini açıklayan Eşref Ural, partisine de meclise de geri dönemedi. CHP Antalya İl Teşkilatını ikiye bölen Ural'ın bağımsız meclis üyesi olarak kaldığı ortaya çıktı.

CHP'Yİ İKİYE BÖLDÜ

2014 yılında partisi CHP'ye ağır ithamlarda bulunup istifa ederek AK Parti'ye geçen Kepez Belediyesi Meclis Üyesi Ural, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'den istediği başkan yardımcılığını alamayınca istifa ederek tekrar CHP'ye geçtiğini açıklamıştı. CHP Kepez İlçe Başkanı Önder Kurnaz'ın Kılıçdaroğlu ile görüştürdüğü Ural'ın geri dönüşü sonrası il başkanı Nusret Bayar, yaşanan gelişmeye tepki göstermişti. MECLİSE KATILMADI

Henüz CHP'ye resmi olarak geçemeyen ve bağımsız meclis üyesi statüsünde olan Ural'ın Kepez Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı'na katılmaması, daha önce meclis toplantılarını kaçırmayan İlçe Başkanı Kurnaz'ın'da ortalarda görünmemesi dikkat çekti.