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Kilosu 300 lira

Halk arasında karaciğer yağlanmasına iyi geldiği ileri sürülen lavanta balının kilosu 300 TL’ye yükseldi

Giriş Tarihi: 12.7.2020 ABONE OL
Kilosu 300 lira

KARACIĞER yağlanması başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiğine inanılan lavanta balının fiyatı arttı. Türkiye'nin gül bahçesi Isparta, lavanta üretimiyle de adını duyuran Isparta'nın Keçiborlu ilçesindeki Kuyucak, Kuşçular, Aydoğmuş, Çukurören ve Ardıçlı köylerinde gerçekleştirilen lavanta üretimi balcılarında ilgisini çekti. Türkiye'nin farklı bölgelerinden kovanlarını lavanta bahçeleri yakınına getiren bal üreticileri, lavantanın 40 günlük çiçekli döneminde çiçeğin özünden faydalanıyor.

YOĞUN İLGİ FİYAT ARTIRDI
Elde ettikleri lavanta balını lavanta tarlalarının hasat döneminde kovanlardan çıkaran bal üreticileri İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerdeki butik alışveriş merkezlerine gönderiyor. Geçen yıl kilosu 250 TL'den satılan lavanta balı yoğun ilgiden dolayı bu yıl 300 TL'den satışa sunuluyor. 8 yıldır bal üreten Ömer Aral, 100 kovanının ve yaklaşık 1 milyon arısının olduğunu söyledi.

ANZER BALI KADAR ETKİLİ
Son yıllarda lavanta balının Karadeniz'in meşhur Anzer balı kadar ilgi gördüğünü anlatan Aral, "Bölgede su yok, en çok bu zorluyor bizi. Onlar için su taşıyoruz. 100 kovandan 500 kilogram bal elde ediyorum"dedi.

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Kilosu 300 lira
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