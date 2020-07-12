Mahsun seferberliği

ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde insanları boğulmaması için yapılan uyarılar fayda etmezken bu kez bir köpek, su seviyesinin yükselmesi nedeniyle ölümden döndü. Şelaledeki suyun yükselmesi ile masrun kalan 'Mahsun' isimli köpek için itfaiye alarma geçti. Tehlikeye rağmen suya gire itfaiye erleri, Mahsun'u ağ yardımı suyun içinden alıp kıyıya çıkardı.

AYAĞI KIRILMIŞ

Kıyıya çıkarılan Mahsun'un ayağının kırıldığı ve açlıktan bitap düştüğü görüldü. Soğuk su içerisinde uzun süre kalması nedeniyle sürekli titreyen köpek, Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı görevlilerine teslim edildi. Sedyeye alınan Mahsun, barınağa götürdü. Barınağa getirilen köpek vakit geçirmeden tedavi altına alındı. SMahsun'a serum takılıp barınağa götürüldü.