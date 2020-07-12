Mermerciler yara sarıyor

BURDUR Doğaltaş ve Madenciler Derneği (BURDOĞTAŞ) Başkanı Nasuh Ekinci, koronavirüs salgını sürecinin sektörü olumsuz etkilediğini belirterek, 2020 yılının ilk altı ayında, maden ürünleri ihracatında büyük düşüş yaşandığını söyledi. Ekinci, 2020 yılının ilk altı ayında ihracatın yüzde 27.66 düşerek 51 milyon 411 bin dolar olduğunu söyledi.

ŞEHRİN LOKOMOTİFİ

Mermer sektörünün Burdur ekonomisinin lokomotif sektörü olduğunu kaydeden Ekinci, "Çünkü Burdur'un ihracatının yüzde 83'lük kısmını doğaltaş ve mermer. Bu sektör 10 binden fazla insana istihdam sağlıyor. Burdur'un ihracatının yüzde 95'lik kısmı Çin'e. Çin'de sektör haziran sonu itibarıyla canlanmaya başladı. Bu hareketlenme bölgemize yansıyacak diye düşünüyoruz" dedi.