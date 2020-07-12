Patara Plajı’nda çöl turu

Kaş ilçesi sınırlarındaki Antik Patara Kenti'nin Patara Plajı, Afrika çöllerini anımsatan kum tepeleri, atlı ve develi safari turlarıyla turistlerin ilgisini çekiyor. Bölgedeki kazılarla Likya Birliği'nin önemli kentleri arasında yer alan ve tarihi milattan önce 8. yüzyıla dayanan Patara Antik Kenti yakınlarındaki kum tepeleri, Mısır'ın çöllerini aratmıyor. Bölgedeki turizmciler, ince kum tepelerinde atlı ve develi safari turları düzenleniyor. Antik kentin içinden geçen tatilciler, kum tepelerini aşarak 12 kilometrelik Patara Plajı'nın eşsiz güzelliğinde tozlu bir yolculuğa çıkıyor. Günde iki defa yapılan organizasyonlar yaklaşık 2.5 saat sürüyor.