Rus gelinler sponsor arıyor

ANTALYA'DA yaşayan Rus uyruklu kadınların geçen yıl 'Osmanlı Esintisiyle Kadın Güzelliği' adıyla hazırladığı 13 parçalık koleksiyonun ikinci defilesi koronavirüse takıldı. Yaklaşık 100 kişilik bir ekiple 3 ayda hazırlanan kıyafetler sandıkta bekletilmeye başlandı. Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı, sponsor bulmaları halinde tarihi esintiyi podyuma taşımayı planladıklarını söyledi.Balcı, 18. Yüzyıl dönemini araştırarak hazırladıkları kıyafetleri tüm dünyaya tanıtmak istediklerini belirterek, "Geçen yıl büyük heyecan yaşamıştık. Antalya'da yaşayan Rus kadınlar olarak, çok sevdiğimiz Türk kültürünü yaşıyor ve yaşatıyoruz. Ama buy yıl koronavirüs nedeniyle bütün programlarımız alt üstü oldu. Eğer bir sponsor bulabilirsek böyle sıkıntılı bir dönemde moral vermek için podyuma çıkarız" dedi.