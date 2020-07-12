Sahil palas açıldı

Antalya'nın ünlü Konyaaltı plajı son günlerde tam bir açık hava oteline dönmüş durumda. Gündüzleri yerli ve yabancı turisti ağırlayan plaj, geceleri de evinde sıcaktan uyumakta zorlanan Antalyalıları ağırlıyor. Antalyalılar geceleri rahat uyumak için Konyaaltı sahiline akın ediyor.

AKŞAM PLAJA GELİYORLAR

Geceleri 30-35 dereceye ulaşan sıcaklığa yüzde 85 nem eklenince sıcaklığı 40 derece hisseden vatandaş çareyi sahilde vakit geçirmekte buluyor. Klimaların evleri serinletmede yetersiz kaldığı şehirde binlerce kişi akşam saatlerinde battaniye, yastık ve kahvaltılık malzemelerini yanlarına alarak kumsala akın ediyor. Antalyalılar akşam yemeğinin ardından gün batımında ailecek Konyaaaltı sahiline akın ediyor. Çay keyfini deniz kenarında yapan vatandaşlar, deniz kenarının serinliğinde derin bir uykuya dalıyor. Sahilde rahat bir uyku çeken vatandaşlar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte battaniyelerini toplayıp tekrar evlerine geri dönüp işlerine gidiyor.



NEFES ALMAK BİLE ZOR

SICAK havalarda evde durmanın imkansız hale geldiğini belirten 'Konyaaltı Kumsal Otel'i misafirlerinden Ayşe Ünlü, "Böylesi cehennem Sıçakları ile ilk kez karşılaşıyoruz. Aşırı nem ile sıcaklık birleşince hava çamura dönüyor. Nefes alıp vermekte güçlük çekiyoruz. Akşamları klimalar bile odalarımız serinletmiyor. Geceyi burada serinde geçirip sabah yeniden ev ve işlerimize geri dönüyoruz" dedi.