Sosyete Pazarı akşamları açık olacak

Belediyesi'nin, ParkFuntastic'teki Antalya Köy Pazarı'nın hemen yanı başına kurduğu 'Sosyete Pazarı' her Pazar saat 22.00'a kadar açık olacak. Ziyaretçiler bu pazarda canlı müzik eşliğinde alışverişlerini yapma imkanı bulabilecekler. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Sosyete Pazarı'nın bugünden itibaren ziyaretçilerine saat 22.00'a kadar hizmet vereceğini açkıladı. Ziyaretçiler alışveriş yaparken, bir yandan da canlı müzik eşliğinde ailece güzel bir hafta sonu geçirmenin keyfini sürecekler.