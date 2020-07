Yerli turistler tatilden memnun

HER şey dahil sisteminin kullanıldığı Türk turizmi, pandemi süreciyle birlikte yeni bir konsepte 'merhaba' dedi. Önceki dönemlerdeki personel sayısıyla kapılarını açan turistik tesisler, kapasitelerinin yüzde 60'ıyla hizmet vermeye başladı. Bu uygulamadan ise en çok yerli turist memnun kaldı. Daha önceki yıllarda her şey dahil sistemde yemek ve içecek sırasında beklemek zorunda kalan yerli tatilciler şu an sırada beklemiyor ve neredeyse her tatilciye bir personel düşüyor.

KALİTELİ VE GÜVENLİ

Kemer Yöresel Tanıtım Vakfı Başkan Yardımcısı Volkan Yorulmaz, otelcilerin bu işi layığıyla yaptığını belirterek, "Güvenli turizm sertifikasyonu kriterlerini, zaten yüzde 70, yüzde 80 civarı uyguluyordu. Küçük dokunuşlarla bu sertifikasyonun içini doldurduk. Şu anda aslında kaliteli ve güvenli tatilin en doğru zamanı" dedi