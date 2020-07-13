250 nüfuslu köye 1 milyon ziyaretçi

TÜRKİYE'NİN lavanta üretiminin yüzde 90'ının karşılandığı Isparta'nın 250 nüfuslu Kuyucak Köyü'nde, mor çiçeklerin arasında doğayla iç içe olma imkanı sunuluyor. Özel eğitimlerden geçen köy halkı, bölgede yaklaşık 40 yıldır sürdürülen lavanta tarımında birer ustaya dönüştü. Bölge ekonomisine ciddi bir girdi sağlayan lavanta bahçeleri, mis kokusunun yanı sıra mor rengiyle de görsel bir şölen sunuyor. Haziran, temmuz ve ağustos aylarında mis kokulu güzelliği görmek isteyen yüz binlerce turist köyü ziyaret ediyor.Türkiye'de 'lavanta kokulu köy' olarak ünlenen Kuyucak'a gelenler, bahçelerdeki mor lavantaların arasında hem doğayla iç içe oluyor hem de fotoğraf çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşabiliyor. Ziyaretçilerin büyük kısmını kadınlar oluşturuyor. Kadınların büyük kısmı ise buraya gelirken mor renkle uyum sağladığını düşündükleri için beyaz kıyafet tercih ediyor. Lavanta bahçelerinin içinde bisiklet, salıncak, dekoratif masalar yerleştirilip fotoğraf çekimi için ziyaretçilere imkan tanınırken, lavantadan yapılan yağ, sabun, krem, reçel, çay ve bal satılyor.Geçen yıl 1 milyon yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği lavanta bahçelerinde, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyaretçi sayısında artış olmayacağı, ancak 1 milyonları bulacağı tahmin ediliyor. Lavanta bahçesini sosyal medyadan görüp merak ettiği için geldiğini belirten Pelin Kozan da "Arkadaşlarımla geldim ve buraya uygun kıyafetler getirdim. Lavantaları çok beğendik, bizim için güzel bir anı oldu" diye konuştu. Antalya'da yaşayan ve lavanta bahçelerini görmek için Kuyucak köyüne gelen yerleşik Rus asıllı Alisa Erpek, lavantaların çok güzel koktuğunu ve muhteşem bir gün geçirdiklerini söyledi. Erpek, herkesin buraya gelmesi tavsiyesinde bulundu.