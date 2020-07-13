Başarısının sırrı hırsı

AYTEMİZAlanyaspor'da sergilediği başarılı performans ile İtalya'nın yolunu tutan milli futbolcu Merih Demiral'ın başarısının sırrını Alanyaspor'un eski teknik direktörü Mesut Bakkal anlattı.Merih Demiral'ın hırsını daha ilk antrenmanda gözler önüne serdiğini anlatan Merih Demiral, "Merih Demiral'ı ilk antrenmanında dövüyorlardı.Kavga çıkacağını anlayınca, 'Merih'i kendimize benzetmeyelim, biz Merih'e benzeyelim' dedim. Merih, Portekiz'de bu antrenman temposuna alıştığı için başarılı oldu. Futbolcu endeksli düzen kırıldığı zaman başarı gelecektir" diye konuştu.