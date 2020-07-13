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Başarısının sırrı hırsı

Giriş Tarihi: 13.7.2020 ABONE OL
Başarısının sırrı hırsı
AYTEMİZ Alanyaspor'da sergilediği başarılı performans ile İtalya'nın yolunu tutan milli futbolcu Merih Demiral'ın başarısının sırrını Alanyaspor'un eski teknik direktörü Mesut Bakkal anlattı.

ANTRENMANDA DÖVÜYORLARDI
Merih Demiral'ın hırsını daha ilk antrenmanda gözler önüne serdiğini anlatan Merih Demiral, "Merih Demiral'ı ilk antrenmanında dövüyorlardı. Merih ilk antrenmanında Efe'yi tellere yapıştırdı ve Welinton'u taç çizgisinden çıkardı. Kavga çıkacağını anlayınca, 'Merih'i kendimize benzetmeyelim, biz Merih'e benzeyelim' dedim. Merih, Portekiz'de bu antrenman temposuna alıştığı için başarılı oldu. Futbolcu endeksli düzen kırıldığı zaman başarı gelecektir" diye konuştu.
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Başarısının sırrı hırsı
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