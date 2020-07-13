Beşiktaş’a değil ülkesine gidecek

Aytemiz Alanyaspor tarihine 42 golle adını yazdıran Senegalli futbolcu Papiss Cisse, transferiyle ilgili konuştu. 35 yaşındaki Senagalli oyuncu Beşiktaş'la sözleşme imzaladığı iddialarını yalanladı.Ülkesine büyük bir bağlılık gösteren Papiss Cisse ülkesindeki yetenekleri futbola kazandırmak amacıyla futbol akademisi açmak için girişimde bulunmuştu.Alanyaspor'un 2018 yaz transfer döneminin sonunda Çin kulübü Shandong Luneng takımından kadrosuna kattığı Senegalli futbolcu Papiss Cisse, kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiriyor.Ziraat Türkiye Kupası ile birlikte gol sayısını 26'ya çıkartan Cisse, daha önce bir sezonda en fazla 24 gol atmıştı. Papiss Cisse Çin'de çıktığı 34 maçta 18 gol atan Senegalli yıldız, Premier Lig'de ise toplam 131 karşılaşmada görev yaptı ve 44 gole imza atmıştı.