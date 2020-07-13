Beşiktaş’a değil ülkesine gidecek

Aytemiz Alanyaspor tarihine 42 golle adını yazdıran Senegalli futbolcu Papiss Cisse, transferiyle ilgili konuştu. 35 yaşındaki Senagalli oyuncu Beşiktaş'la sözleşme imzaladığı iddialarını yalanladı. Cisse takım arkadaşlarına ve yakınlarına ülkesini, yakınlarını çok özlediğini, futbol hayatını memleketinde sürdürmek istediğini söylediği iddia edildi.
FUTBOL AKADEMİSİ KURUYOR
Ülkesine büyük bir bağlılık gösteren Papiss Cisse ülkesindeki yetenekleri futbola kazandırmak amacıyla futbol akademisi açmak için girişimde bulunmuştu. Papiss Cisse, geçen yıl da Senegal Spor Bakanı Matar Ba ile bir araya gelerek futbol akademisinin kuruluşuyla ilgili çalışmaları başlatmıştı.
EN İYİ SEZONUNU GEÇİRİYOR
Alanyaspor'un 2018 yaz transfer döneminin sonunda Çin kulübü Shandong Luneng takımından kadrosuna kattığı Senegalli futbolcu Papiss Cisse, kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiriyor. Bu sezon Alanyaspor formasıyla 27'si ilk 11'de 29 maça çıkan Cisse, 22 gol atarak gol krallığı yarışında ilk sıraya çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası ile birlikte gol sayısını 26'ya çıkartan Cisse, daha önce bir sezonda en fazla 24 gol atmıştı. Papiss Cisse Çin'de çıktığı 34 maçta 18 gol atan Senegalli yıldız, Premier Lig'de ise toplam 131 karşılaşmada görev yaptı ve 44 gole imza atmıştı.