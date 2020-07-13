Fazla normale döndük

Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde, hafta sonu nedeniyle ciddi yoğunluk yaşandı. Hava sıcaklığının 39 dereceyi bulmasıyla insanlar denize akın etti. Sahilde güneşlenenlerin büyük kısmının fiziki mesafe ve maske kurallarını hiçe saydıkları görüldü. Aileler aynı şemsiye altına güneşten korunmaya çalıştı. Kalabalık nedeniyle denizin içinde de sosyal mesafe unutuldu. Denize giren tatilciler sosyal mesafe kuralına uyulmamasından yakındı. Antalya'da yaşayan ve salgın önlemlerine dikkat ettiğini belirten Eda Su Yıldırım, ücretli plajı tercih ettiğini ve pavilyon kiralayarak izole denize girdiğini anlattı. Yıldırım, "Kalabalık denizin içinde de kendini hissettiriyor. Sosyal mesafeye uyulduğunu düşünmüyorum. Serinlemek için geliyoruz ama korkmuyorum diyemiyorum. Arkadaşımla aynı evde kaldığımız için yan yana durabiliyorum. Aksi taktirde mesafemi her daim korumaya çalışıyorum" dedi. Sahilde güneşlenip, denize girmeyi seçen İrem Perişan da insanların duyarsızlığının korkutucu olduğunu söyleyerek, "Mesafeye uyulmuyor, maske takılmıyor. Kendi kendimizi korumaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.