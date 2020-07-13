Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Akdeniz Haberleri Gökyüzünde renkli tanıtım

Gökyüzünde renkli tanıtım

Fethiye’de yamaç paraşütü pilotu , renkli tanıtım etkinliklerine gökyüzünde kahve-lokum keyfi ile devam etti

Giriş Tarihi: 13.7.2020 ABONE OL
Gökyüzünde renkli tanıtım
MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü pilotu Hasan Kaval, ilginç etkinliklerle bölge tanıtımına katkı sağlıyor. Daha önce de gökyüzünde televizyon izleyen, tavla ve okey oynayan Kaval bu kez Ölüdeniz manzarasında kahve-lokum keyfi yaptı. Kaval, yerden yüzlerce metre yüksekte yamaç paraşütüne bağladığı masada, Ölüdeniz manzarasıyla ısıtıcıyla suyu kaynatıp Türk kahvesi hazırladı. Türk kahvesi içip lokum yiyen Belcekızı Plajı'na 30 dakikalık uçuş sonrası sorunsuz şekilde iniş gerçekleştirildi.

İNTERNET YIKILDI
Kaval, Babadağ'ı tanıtmak için ilginç projelere imza attığını belirterek, "İlginç projeler sayesinde Fethiye Babadağ'ı tanımayan kalmadı. Yaptığım ilginç uçuşları internete yükledim ve çok iyi geri dönüşler aldım. Videoları görenler, Türkiye'ye gelerek bu deneyimi yaşamak istediklerini iletiyor" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gökyüzünde renkli tanıtım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA