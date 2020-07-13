Gökyüzünde renkli tanıtım

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü pilotu Hasan Kaval, ilginç etkinliklerle bölge tanıtımına katkı sağlıyor. Daha önce de gökyüzünde televizyon izleyen, tavla ve okey oynayan Kaval bu kez Ölüdeniz manzarasında kahve-lokum keyfi yaptı. Kaval, yerden yüzlerce metre yüksekte yamaç paraşütüne bağladığı masada, Ölüdeniz manzarasıyla ısıtıcıyla suyu kaynatıp Türk kahvesi hazırladı. Türk kahvesi içip lokum yiyen Belcekızı Plajı'na 30 dakikalık uçuş sonrası sorunsuz şekilde iniş gerçekleştirildi.Kaval, Babadağ'ı tanıtmak için ilginç projelere imza attığını belirterek, "İlginç projeler sayesinde Fethiye Babadağ'ı tanımayan kalmadı. Yaptığım ilginç uçuşları internete yükledim ve çok iyi geri dönüşler aldım. Videoları görenler, Türkiye'ye gelerek bu deneyimi yaşamak istediklerini iletiyor" dedi.