Karada denizde nüfus eşitlendi

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turistlik mahallesi Göcek'in eşsiz koyları, birbirinden lüks yatlara ev sahipliği yapıyor. Doğa aşıkları ve uluslararası yatçıların da uğrak yeri olan Göcek, izole tatile olan ilginin artmasıyla bu yıl büyük rağbet görüyor. Özel çevre koruma alanı olan Göcek ve çevresinde çok katlı inşaatlara izin verilmediğinden, konaklamak için 2 katlı otel, apart otel ve pansiyonlar bulunuyor.Birbirine yakın, çok sayıda doğa harikası koy bulunuyor. Birçoğuna karayoluyla ulaşımın olmadığı bu koyları, turizm sezonu boyunca binlerce kişi yatlarıyla ziyaret ediyor. Yatı olmayanlar da bu güzellikten kişi başı 150 lira ödeyerek tekne turlarına katılarak yararlanıyor. Göcek Mavi Yeşil Deniz Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı ve aynı zamanda İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Üyesi Ali Salgıncı, yat turizminin başkentinin Göcek olduğunu söyledi. Salgıncı, "Göcek'te ticari ve özel olmak üzere yaklaşık bin 200 tekne bulunuyor. Mahallemizin nüfusu ise yaklaşık 2 bin 500. Denizde yaşayanlar ile nüfusumuz neredeyse hemen eşit sayıda" ifadelerini kullandı.