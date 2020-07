Kepez’in senfoni orkestrası ekranda

ANTALYA Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü döneminde kurulan Kepez Belediyesi Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası, TRT-EBA TV'de yayınlanan 'NELER var NELER' müzik, sohbet, gezi ve eğlence programına konuk oldu. Program çekimleri Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programda, orkestra üyeleri yeteneklerini Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuk ve gençlere sergiledi. Orkestranın çocuk ve genç yetenekleri kulakların pasını sildi.Orkestra şefi Engin Beslek, çocuk ve genç yeteneklerden oluşan orkestranın başarıya uzanan hikayesini anlattı. Beslek, "Her yıl daha büyük başarılarla yoluna devam eden orkestramız 142 kişiden oluşuyor. Orkestramız senfoni olma yolunda ilerliyor. Her yıl düzenli olarak belediyemizin bölgesinde bulunan okullarımızda Milli Eğitim yardımıyla tarama yaparak, kulağı iyi olan öğrencilerimizi seçiyoruz" dedi. Kepez Belediyesi tarafından her yıl eylül ayında açıklanan tarihlerde minik bir sınav yapıldığını belirten Beslek, bir enstrüman çalabilen, nota okuyabilen çocuk ve gençlerin orkestra ailesine dahil edildiğini söyledi.