Kızını göremedi icraya başvurdu

ANTALYA'DA yaklaşık 5 yıldır boşanma aşamasındaki eşinin 11 yaşındaki kızını kendisine göstermediğini ileri süren Ali Y., kızını görebilmek için icra yoluna başvurdu. 2007 yılında görücü usulü ile evlendiği S.Y.'nin kendisine 2015'te boşanma davası açtığını anlatan Ali Y. geçen sürede yeniden barıştıklarını ancak tartışınca boşanma sürecinin yeniden başladığını söyledi.Yaklaşık 6 yıldır süren boşanma davası süresince kızı İ.N.Y.'yi ayda 1 gün görebilmesine izin verildiğini ve yılda 1 ay yanında kalmasına müsaade edildiğini anlatan Ali Y. kızının gösterilmediğini iddia ederek icra yoluna başvurdu. Ali Y., "En son çocuğumu 4 ay önce gördüm. Ben çocuğumu icra ile değil normal bir şekilde görmek isterdim ama olmadı. İnsan kendi çocuğunu hacizler mi? Bu mal değil ki. O bir insan. İstemeyerek de olsa mecburum, çünkü kızımı çok seviyorum ve çok özlüyorum" ifadelerini kullandı.