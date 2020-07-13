Lütuf değil hakkımız

Antalya'da vaat ettiği birçok projeyi hayata geçirmediği gibi önceki dönemden devam eden projeleri de durduran CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e tepki var. AK Partili Menderes Türel döneminde başlatılan ancak yeni dönemde durdurulan projelerin arasında 'Altınova Kültür Merkezi ve Cemevi Projesi' de yer alıyor. Antalyalı Aleviler, "Bizi seçimlerde oy kaynağı olarak görüyorlar ama en temel ihtiyacımızı bile karşılamıyorlar" diye Başkan Böcek'i eleştirdi, "Seçim öncesi verdiğin sözleri tut" çağrısı yaptı.2018 Ağustos ayında Kepez Altınova Mahallesi'ndeki Alevi vatandaşların ibadet ihtiyacının karşılanması için temeli atılan 'Altınova Kültür Merkezi ve Cemevi Projesi' durdurularak çevresi saç platformlarıyla kapatıldı. 4 bin 500 metrekare üzerine inşa edilmesi planlanan Cemevi, bitmesi halinde Türkiye'nin en büyük Cemevi olacaktı. Altınova Orta Mahalle'deki kültür merkezi ve Cemevi projesi 2020 yılında bitirilmesi planlanıyordu.Bölgede yaşayan Alevi nüfusun yıllardır özlemini çektiği proje yerel seçimin hemen ardından kaderine terk edilirken, SABAH Akdeniz konuyu daha önce de 'Cemevine CHP Engeli' başlığıyla gündeme taşıdı. Haber sonrası çalışmaların başlaması yerine, belediye dışarıdan alanın görülmemesi için şantiye alanını çinko saçlarla çevirerek kamufle etti.2018 yılında temeli atılan proje için Büyükşehir Belediyesi ve Alevi Kültür Dernekleri Genel Merkezi arasında protokol imzalanmıştı. 40 bin alevi vatandaşa hizmet etmek için başlatılan proje içerisinde 2 konferans salonu, ibadethane, kütüphane, kurban kesim merkez, sergi alanı, kurs alanları ve kafeterya yer alıyor. 2020 yılında bitmesi planlanan proje için Alevi sivil toplum kuruluşları, Başkan Türel'e teşekkür etmişlerdi.1.5 milyon lira harcanarak temeli atılan Cemevi için Alevi Kültür Dernekleri Genel Merkezinde Kadın ve Gençlikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kepez Şube Başkanı Seher Şengünlü Yılmaz, yaşanan durumla ilgili söylenecek çok şey olduğunu fakat inançları gereği kırıp dökmenin doğru olmayacağını söyledi. Yılmaz, "Cami ve Cemevi inançların yaşatıldığı kutsal mekanlardır. Bize bir inanç merkezi yapmak ve bunların belediye eli ile yapılması siyasilerin bize bir lütfü değildir çünkü bu bizim hakkımız ama görüyoruz ki birçoğu bir lütuf olarak görüyor" diye konuştu.Kepez ve Muratpaşa Belediyesi'nin Cemevleri yaparak sivil toplum kuruluşlarına teslim ettiğini vurgulayan Yılmaz, "Bizim Büyükşehir Belediyesi'nden beklentimiz de buydu. Menderes Türel insan ve inanç ayrımı yapmadan büyük ve bizi heyecanlandıran bir projeye başlamış buranın devrini de genel merkezimize yapmıştı. Projenin durdurulması bizi çok üzdü. Yüzde 90 oy potansiyelinin olduğu bir kesime böyle davranması bizleri çok derinden üzmüştür. Koltuklar gelip geçicidir, mühim olan hizmet ederek ortada bir eser bırakmaktır" dedi. Yılmaz, Başkan Böcek'ten randevu talebinde bulunmalarına rağmen bir sonuç alamadıklarını da sözlerine ekledi.