Ölümüne serinlik

Antalya'da hava sıcaklığı artarken, ırmaklarda serinleme girişimi tehlikeli saçıyor. Yapılan tüm uyarılara karşın devam eden tehlikeli geleneğin son kurbanı 31 yaşındaki Caner Aykurt oldu. Olay, Serik ilçesinin Belkıs Mahallesi Köprüçay Irmağı Şahintepesi Piknik Alanı'nda meydana geldi.Antalya'da yaşayan ve arkadaşı ve kardeşiyle piknik yapmak için Serik'e gelen Caner Aykurt, sıcaktan bunalınca serinlemek için ırmağa girdi. Bir süre sonra suda çırpınan Caner Aykurt'u gören kardeşi Cüneyt Aykurt ve arkadaşı Osman Tanay, çevredekilerden yardım istedi. Bölgede piknik yapanlar, ırmağa girip Aykurt'u çıkardı.Çağırılan sağlık ekiplerinin yaklaşık 30 dakika boyunca kalp masajı uyguladığı Caner Aykurt, kurtarılamadı. Caner Aykurt'un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Serik Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olay yerinde fenalık geçiren Aykurt'un kardeşi Cüneyt Aykurt ile arkadaşı Osman Tanay'a sağlık ekibi müdahale etti.