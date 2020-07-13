Popülerlik için yanıp tutuşuyor

ANTALYA'DA üst üste iki gün evini yakan Rus vatandaşı Murat Gazizov (31), komşularının şikayetçi olması üzerine gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Murat Gazizov, "Popülerliğim devam etsin diye evimi yaktım" dedi. Olay, geçen salı gecesi Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 147 Sokak üzerinde meydana geldi. Bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen M.G.'nin yaşadığı evde gece saatlerinde yangın çıktı. Apartman sakinleri binayı boşaltırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.Bu sırada yanan evde olduğu öğrenilen Murat Gazizov, itfaiye ekibince alevlerin içerisinden çıkarıldı. Yangın bir süre sonra ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Olaydan bir gün sonra ev tekrar yanarken, apartmanda oturanlar yangını çıkardığı iddiasıyla Murat Gazizov'dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Murat Gazizov adliyeye sevk edilmek için polis merkezinden çıkarıldı. Murat Gazizov gazetecilerin "Evini niye yaktın" sorusuna, "Popülerliğim devam etsin diye yaktım" karşılığını verdi. Murat Gazizov, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'mala zarar vermek' suçundan tutuklandı.