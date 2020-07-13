SABAH yazdı ayıptan dönüldü

ANTALYA Konyaaltı sahilinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin engelli plajını kapatılması tüm Antalya'nın tepkisini topladı. Konu SABAH Akdeniz tarafından 10 Temmuz tarihinde 'Engellilerin Sahil Çilesi' başlığıyla gündeme getirilirken, haber sonrası ise belediye ekipleri harekete geçti. Engelliler için iskeledeki suya indirme asansörleri yeniden devreye girdi.Günlerdir plajın girişinden geri dönen engelliler kırmızı şeritlerin kaldırılmış olduğunu görünce derin bir nefes aldı. Yeniden açılan iskeleden denize inerek serin suların keyfini çıkardı. Belediye görevlilerinin ise platformun üstünde nöbet tutması dikkat çekti.Yine SABAH Akdeniz'in gündeme getirdiği Engelsiz Plaj'ın gölgelik kısmına motosiklet ve bisiklet konması yasaklandı. Buraya engellilerin sudan çıktıktan sonra dinlenmeleri için yataklar yerleştirildi. Plaj girişine ise motosiklet ve bisikletin girişinin yasak olduğunu gösteren tabelalar asıldı.