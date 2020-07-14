Antalyaspor tutulamıyor

Lig'in ilk devresini 14 puanla 16'ıncı sırada tamamlayan Fraport TAV Antalyaspor, ikinci yarıda adeta küllerinden doğdu. Teknik direktörlük görevine Tamer Tuna'yı getiren kırmızı beyazlılar kadrosunu ise başta Alman yıldız Podolski, Kudrashov, Veysel, Sinan, Ersan ve Jahovic gibi futbolcularla güçlendirdi.bir kamp dönemi geçiren Antalyaspor, ikinci yarının ilk maçında sahasında Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu. İlerleyen haftalarda Denizlispor'u 3-0,Kasımpaşa'yı 3-1, BTC Turk Yeni Malatyaspor'u 2-1,Demirgrup Sivasspor 1-0, Beşiktaş'ı 2-1, Çaykur Rizespor'u 3-1, Aytemiz Alanyaspor 1-0 yenen Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor ile 0-0, HES Kablo Kayserispor ile 2-2, Fenerbahçe ile 2-2, Gençlerbirliği 1-1,Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1, Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.Göztepe'ye 3-1, Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Geride kalan 15 maçta 27 puan toplayan Antalyaspor, ligde 41 puanla averajla 9'uncu sırada bulunuyor. Kırmızı beyazlılar pazar günü deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak.FTA Antalyaspor'un Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı maç öncesi Salih Dursun, analiz ekibinden Kaan Karakaş ve destek ekibindeki fizyoterapistlerinden İrfan Korkmaz için doğum günü kutlaması yapıldı.