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Cami için güç birliği

Giriş Tarihi: 14.7.2020 ABONE OL
Cami için güç birliği
ANTALYA'NIN Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde 1980 yılında mahalleli tarafından el birliğiyle yapılan Uhud Camii'nin etrafında, geçen yıllarda kentsel dönüşüm projeleri uygulandı. Bölgede çoğu gecekondu yıkılarak yerlerine apartmanlar ve siteler yapıldı. İmar değişikliklerinin ardından Uhud Camisi de her gün binlerce aracın geçtiği iki yolun ortasında kaldı. Durum böyle olunca caminin kapıları da direk yola açılmaya başladı.

ESKİSİNİN YIKIMI ERTELENDİ
Bu durum tehlike oluşturunca yol ortasındaki caminin yıkımına karar verildi. Ancak bölgede başka cami olmayınca yıkım ertelendi ve yeni bir cami yapılması kararlaştırıldı. Uhud Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hüseyin Erdem'in öncülüğünde, caminin yapımı için maddi destek amacıyla 80 kişilik gönüllü ekip kuruldu. Ekip cuma günleri gözleme yapıp, şehirdeki camilerde satmaya başladı.
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Cami için güç birliği
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