Cami için güç birliği

Bu durum tehlike oluşturunca yol ortasındaki caminin yıkımına karar verildi. Ancak bölgede başka cami olmayınca yıkım ertelendi ve yeni bir cami yapılması kararlaştırıldı. Uhud Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hüseyin Erdem'in öncülüğünde, caminin yapımı için maddi destek amacıyla 80 kişilik gönüllü ekip kuruldu. Ekip cuma günleri gözleme yapıp, şehirdeki camilerde satmaya başladı.