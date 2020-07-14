Dolandırıcıya harçlık verdi

ANTALYA'NIN Muratpaşa ilçesinde yaşayan emekli Mehmet (66) ve Ümmügülsüm Ersoy (65) çifti, ev satma bahanesiyle 165 bin lira dolandırıldıkları iddiasıyla polise şikayetçi oldu. Aracı vasıtasıyla tanıştıkları ve acil paraya ihtiyacı olduğu için evini satmak istediğini söyleyen M. V. isimli şahısla 285 bin liraya anlaşan Mehmet Ersoy, iddiaya göre 3 günde toplam 165 bin lira verdi. M.V.'ye güvenen ve 5 bin lira da harçlık veren Ersoy, satışın bir türlü gerçekleşmemesi üzerine şikayetçi olmak için soluğu karakolda aldı.M.V.'nin kendisine evin üzerinde haciz işlemi olduğu ve kaldırılması için 48 bin 200 TL gerektiğini söylediğini anlatan Ersoy, "Önce kabul etmedim. Ben olmaz deyince böğrüme silah dayadı. 'Buraya kadar geldi, dönüşü yok artık' dedi. 50 bin lira kredi çektim. Tapuda bulaşacaktık. Ancak 6 saat bekledim gelmedi. Telefonları da kapalı" dedi. Ümmügülsüm Ersoy da şahsı ilk başlarda oğlu gibi gördüğünü ve hemşehrisi olduğu için ona inandığını söyledi.