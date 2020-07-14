Gençlikten moral

Antalya'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'ndeki gençler ihtiyaç sahiplerinin yaralarına merhem olmayı sürdürüyor. 2015 yılında Burdur'da geçirdiği motosiklet kazasında sol ayağını dizden aşağıya kaybeden Ümit Yaman (30) yeniden bir operasyon geçirmek için geldiği Antalya'da sokakta kalırken gençlik merkezinden yardım istedi. İhtiyaç sahibi adama yardımcı olan gençler, merkezin bahçesinde bulunan giysi kumbarasından yeni ve temiz eşyalar çıkartarak Yaman'a verdi. Ayrıca eskiyen koltuk değnekleriyle yürümekte zorluk çeken engelli adama bir çift yeni koltuk değneği hediye edildi. Eğitim Araştırma Hastanesi'nde geçireceği ameliyatla bacağı dizinden kesilecek olan Yaman, operasyon öncesi moral buldu.Yaşanan durum karşısın duygulanan Ümit Yaman, "Geçirdiğim kaza nedeniyle sol ayağım kesilmişti. Yapay damar takılmıştı. Ancak sorunlar devam ettiği için bu kez bacağım dizimin üzerinden kesilecek. Operasyon öncesi gençlerin bu davranışları nedeniyle çok mutlu oldum. Eğitim Araştırma Hastanesi'nde geçireceğim ameliyat öncesi moral buldum. Gençlerin anlamlı davranışı vefanın en güzel örneği oldu.