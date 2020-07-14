Halk otobüsünde maske gerilimi

ANTALYA'DA Varsak-Fakülte güzergâhında çalışan VF01 hattında bir erkek yolcu, maskesini çenesinin altına takması nedeniyle kendisini uyaran sürücü ve yolcularla tartıştı. Yolcuların, maskeyi düzgün takması konusunda uyarmasının ardından sözlü tartışma yaşandı. Uyarıları dikkate almayan yolcunun, "Ulan ne gerzek insanlar var" sözleri üzerine sürücü "O zaman otobüsten in aşağıya. Tartışma çıkarma" diyerek, aracın kapısını açtı.Duruma sinirlenen maske takmayan yolcu, sürücünün üzerine doğru yürüdü. Bunun üzerine otobüs şoförü, polisi arayarak şikayette bulundu. Yolcu, polis ekipleri gelmeden maskesini elinde sallayarak otobüsten indi. Otobüsteki maske tartışması, bir yolcu tarafından anbean kaydedildi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler tepki çekti.