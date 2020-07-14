İhmaller öldürüyor

Antalya'nın Kumluca, Kepez ve Manavgat ile Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen 5 trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Fethiye'de Osman Kaya Bulvarı ile Turgut Özal Bulvarının kesiştiği kavşakta meydana gelen kazada, 48 HT 924 plakalı motosikleti kullanan Yıldırım Doğanay, Şaban Yusuf S. idaresindeki 48 RJ 349 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 10 metre sürüklenen motosiklet sürücü Doğanay ağır yaralandı. Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Doğanay, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şaban Yusuf S. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.Antalya'nın Kumluca ilçesinde ise ışık ihlali yapan motosiklet sürücüsü Suriyeli Rami el Rahmun (20), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Hasta annesine ilaç alan gencin, eve dönüş yolunda olduğu öğrenildi. 8 yıl önce Türkiye'ye gelen Suriyeli gencin, 8 aylık bebeği olduğu bildirildi. Rami el Rahmun'un cenazesini, ağabeyi Feyyaz el Rahmun teslim aldı. Ailesi büyük üzüntü yaşadı.Kepez ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana gelen kazada ise Burak Ömer Kösoğlu'nun kullandığı 07 AAG 819 plakalı otomobil, kavşakta Abdullah Bolat'ın kullandığı bisikletle çarpıştı. Abdullah Bolat yaralanırken, otomobil sürücüsü Burak Ömer Kösoğlu ve otomobildeki yolcular korku yaşadı. Yardım etmek isteyen vatandaşların irtibat numarası istemesi üzerine ise Bolat, "'Eşim hamile, ona haber vermeyin. Ablama söyleyin" dedi. Bolat, sağlık ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Manavgat ilçesinde ise ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Herdford Caddesi ile Titreyengöl Caddesinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Hasan Kurban'ın kullandığı 07 LJN 65 plakalı motosiklet ile, Adil Turhan'ın kullandığı 07 LJP 46 plakalı ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Hasan Kurban, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yine Manavgat'ta yaşanan diğer kazada ise Turgut Avcı'nın kullandığı 07 HTC 13 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüj bordürüne ve palmiyeye çarptı. Refüjde bir süre gittikten sonra yeniden yola dönen ve 3 lastiği yarılan otomobilde bulunan 4 kişi, kazayı burunları bile kanamadan atlattı. Avcı, viraja girdiğinde lastiğinin patladığını, aracın kontrolünden çıkarak kaza yaptığını söyledi.