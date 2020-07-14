İnanmazsan olmaz

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. Bulut, "Bir hafta öncesinde 4-1 kazandığımız maçta da iyi oynamadık, fakat pozisyonları iyi değerlendirdik. Maça iyi konsantre başlamazsan, istekli, oyuna arzulu girmezsen, inanmazsan galip gelemezsin" dedi.Fraport TAV Antalyaspor'un ilk yarıda kornerden attığı topun gol olduğunu hatırlatan Erol Bulut, "Rakip o golün üzerine yattı. İyi defans yaptı. İkinci yarı bastırdık, uğraştık ama istediğimiz pozisyonları yaratamadık. Nitekim mağlup olduk. Bu mağlubiyet bize 3 ve 4'üncü sıranın oraya ulaşmamızı zorlaştırdı. Sivas galip geldi. Yarın Beşiktaş, Malatya ile oynayacak. Biraz oradan uzaklaştık. Önümüzdeki 2 maçı kazanıp, kupa finaline konsantre olmamız lazım" diye konuştu.