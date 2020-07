Irkçılığa karşı klipli mesaj

TÜRKİYE'NİN farklı otellerinde sahneye çıkan şarkıcılar, ABD'de polis şiddeti sonrası başlayan ırkçılık karşıtı eylemlere destek vermek için 'Blacks Lives Matter: Siyahların yaşamı önemlidir' çalışmasına imza attı. Antalyalı sanatçı ve prodüktör Yamaç Alkan'ın çağrısıyla farklı kentlerden Antalya'ya gelen 19 şarkıcı, 1980'li yıllarda Michael Jackson, Lionel Richie ve Quincy Jones'un 'We Are The World' şarkısını seslendirdi ve sosyal medya kanalları aracılığıyla dünyayla paylaştı.İki gün süren çekimlerde Çağlar Tuncel, sesinin yanı sıra Michael Jackson kıyafeti ve dansıyla klibe renk katarken, projenin fikir babası prodüktör Yamaç Alkan, kendisi gibi şarkı söyleyen kızı Dilom Alkan ile birlikte mikrofon başındaydı. Çekimlerin 2 gün, klip çalışması ise bir ay sürdü.