Piknik alanları ve plajlar doldu

ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde hafta sonu sahiller ve piknik alanları adeta tıklım tıklım doldu. Eğlencenin adresleri Alanya'da İncekum plajı, Gazipaşa'da ise Ekmel Feneraltı plajları oldu. Koronavirüs salgını uyarılarına karşın, alanları dolduran vatandaşların sosyal mesafe kuralına dikkat etmemesi ve maske takmaması dikkat çekti. Sahil eğlencesi yapan vatandaşlar konuyla ilgili sorulara ise, 'koronavirüsün sıcak havalarda bulaşmayacağı' savunması yaptı.Bilim insanlarının yaptığı tam tersi açıklamalara karşın, insanlarda oluşan 'yaz geldi, salgın bitti' rehaveti büyük risk taşıyor.